De Absolution DLC voor Call of Duty: Infinite Warfare is inmiddels beschikbaar en daar hoort natuurlijk een trailer bij, dus bij deze. De DLC is voorlopig wel enkel beschikbaar voor PS4 omwille van een exclusiviteitsovereenkomst. Pc en Xbox One krijgen de DLC normaal over een maand. Absolution brengt vier nieuwe mappen met zich mee, evenals een nieuwe Zombies episode met nieuwe wapens en meer.