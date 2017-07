Volgende maand ergens ontvangt Hearthstone zijn nieuwste uitbreiding, Knights of the Frozen Throne. De nieuwe uitbreiding neemt ons mee naar Northrend en brengt 9 nieuwe legendarische Hero Cards met zich mee. Deze veranderen de heroes van Hearthstone in Death Knights wanneer ze gebruikt worden, waardoor ze aangepaste krachten krijgen en voorzien worden van een frost-rimed armor. De grootste nieuwe kracht lijkt Lifesteal te zijn, dat je geneest wanneer je schade doet. Verder brengt de uitbreiding ook missies met zich mee die je naar verschillende iconische plaatsen uit de Warcarft lore brengen. Uiteindelijk leiden deze missies tot een gevecht met de Lich King. Nog meer details kan je hier vinden.