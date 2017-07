Vorig jaar kreeg de Australiƫr Joel Hopkins officieel het wereldrecord voor grootste gamecollectie in handen en onlangs gaf hij via zijn YouTube kanaal een rondleiding in zijn game room om te tonen hoe groot die collectie eigenlijk is. Spoiler: groot, heel groot. De hele rondleiding neemt ruim een uur in beslag en is als het ware een reis door de tijd wat gamegeschiedenis betreft.

Bij het zien van dit alles wordt door velen natuurlijk al snel de vraag gesteld hoe Hopkins dit allemaal kan betalen. Helaas is daaromtrent geen duidelijk antwoord bekend. Naar verluidt zou Hopkins zelf een of meerdere succesvolle bedrijven leiden of hebben geleid, en zou hij ook geld verdienen via de beurs.

Hoe dan ook: het legt hem duidelijk geen windeieren. Zijn collectie bevindt zich bijvoorbeeld in een huis dat er speciaal voor gebouwd werd en eerder deze maand kondigde Hopkins aan dat de ruimte voor zijn gamecollectie opnieuw te klein werd. Gevolg: de huidige ruimte zal voortaan gebruikt worden voor zijn arcadecollectie, terwijl voor de gamecollectie zelf nog een extra aanbouw wordt voorzien. Hopkins heeft voorts niet alleen geld om games, collectibles etc. te kopen en ruimte bij te bouwen, uit de video blijkt ook dat hij wel wat over heeft voor een stevige 4K tv ook. Daarnaast heeft hij blijkbaar ook iemand full-time in dienst om de collectie te beheren en te helpen bij YouTube.