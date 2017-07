Andere spelers zijn niet je enige vijand in Sea of Thieves. Ook de natuur kan je immers kopje onder doen gaan. In een nieuw Inn-Side Story krijgen we zo te zien hoe stormen te werk gaan. Naast een onrustige zee betekenen stormen ook extra wat dat je schip langzaam maar zeker doet vol lopen. Aan jou en je bemanning dus om alles goed in de gaten te houden en regelmatig wat emmertjes water de zee in te gieten.