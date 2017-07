Fortnite was ooit de eerste Unreal Engine 4 game die onthuld werd, maar een snelle release kwam er niet van. Later deze maand echter, op 21 juli, is het eindelijk zo ver. De game verschijnt dan in Early Access voor pc, PS4 en Xbox One, tenminste wanneer je een pre-order plaatst. Anders is het nog wachten tot 25 juli. Nu alvast is een cinematische launch trailer te bekijken.