Troll and I was bij release niet meteen een hoogvlieger, maar daar willen Spiral House en Maxiumum Games wat aan veranderen. Op 21 juli wordt voor pc, PS4 en Xbox One een patch gelanceerd die de game in zijn geheel zou moeten verbeteren. Zo worden een mini-map en meer checkpoints toegevoegd, evenals meer difficulty levels, meer resources, snellere crafting tijden, bijkomende tutorials en een betere balans. Voorts is aangekondigd dat Troll and I op 15 augustus ook voor de Nintendo Switch verschijnt.