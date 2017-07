Ontwikkelaar Blue Isle Studios, het team achter Slender: The Arrival en Valley, heeft met Citadel: Forged With Fire zijn nieuwste game aangekondigd. Dat is een RPG die vanaf 26 juli beschikbaar zal zijn op Steam Early Access, maar die later ook naar PS4 en Xbox One komt. De game is een massive online sandbox RPG, waarin magie, crafting en exploren heel belangrijk zullen zijn.