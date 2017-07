Op 19 juli verschijnt de puzzelgame Aporia: Beyond The Valley van Investigate North op pc. Spelers moeten in de open wereld zelf op zoek gaan naar de puzzels, om die op te lossen en zo het verhaal bij elkaar te rapen. Het heeft op dat vlak wat weg van The Witness, al kiest Aporia: Beyond The Valley duidelijk voor een volledig andere visuele stijl.