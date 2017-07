De survival horrorgame The Coma: Cutting Glass krijgt op PS4 een remaster onder de naam The Coma: Recut. In de game, die oorspronkelijk in 2015 uitkwam, speel je de Koreaanse student Youngho, die in zijn slaap achtervolgd wordt door een psychopatische moordenaar. De sfeer wordt door sommige gamers omschreven als een 2D Silent Hill.