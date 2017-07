Eind deze maand kunnen we aan de slag met Hey! Pikmin. De 3DS-game brengt bekende Pikmin-elementen met zich mee, maar is op veel vlakken ook anders dan wat we kennen van de traditionele Pikmin-games. Hey! Pikmin is namelijk een sidescroller en als dusdanig belooft de gameplay toch wat meer lineair te zijn. Wat we ervan mogen verwachten, is te zien in een nieuwe introductietrailer.