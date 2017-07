Op 1 augustus verschijnt Redeemer, een top-down brawler waar je zo brutaal mogelijk je vijanden moet aanpakken. De game ziet er bijzonder eenvoudig uit, maar is vrij moeilijk onder de knie te krijgen vanwege het uitgebreide aantal combo's dat er in aanwezig is. Voorlopig verschijnt het spel enkel op pc, maar versies voor PS4 en Xbox One zijn ook onderweg.