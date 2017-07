Het is niet de eerste keer dat we hier op 4Gamers wat laten zien van Ed(die) Zarick. De modder maakte eerder al de Xbook One, de Xbook Duo, de PlayBox en nog andere combinaties waar je van zou beginnen kwijlen. Een van zijn nieuwste creaties is de XStation, een combinatie van een PS4 Slim en Xbox One S in één console. Hoewel eerdere projecten van Zarick effectief op bestelling gekocht konden worden, zal dat bij de XStation niet het geval zijn, aangezien het louter om een fun project gaat.