Kate Upton is een mooie dame, maar zou je haar je co-op buddy maken en er je joystick aan toevertrouwen? Dankzij een nieuwe aflevering van Clueless Gamer krijgen we een wat beter inzicht in de gamecapaciteiten van Upton, al valt uit die luttele minuten natuurlijk niet heel veel op te maken, ook al omdat er meer wordt gefocust op Conan die Kate intimideert dan op de game zelf. O ja, de game. Dat is Cuphead, die sidescroller waarvoor men inspiratie is gaan halen bij de cartoons uit de jaren '30. Hoewel het spel nu al werd getoond bij Conan, is de release zelf pas voorzien voor in september.