Hasbro heeft Monopoly Gamer onthuld. Dat is een nieuwe versie van Monopoly met allerlei personages uit games van Nintendo. Zo kan je spelen als Mario, Princess Peach, Yoshi en Donkey Kong. Browser dan weer is van de partij als eindbaas. Monopoly Gamer draait immers niet om gewoon eigendommen kopen en verkopen om zo geld binnen te halen. Spelers verdienen punten door eigendommen te kopen, muntjes te verzamelen (het Monopoly geld is vervangen door Mario muntjes) en boss battles te winnen. Ook komen er power-ups en meer bij kijken. De speler met de hoogste score wint uiteindelijk.

Monopoly Gamer heeft een prijskaartje van 25 dollar, maar het is niet duidelijk of het spel ook bij ons te koop zal zijn, of wanneer. Wie nog extra figuurtjes wil om mee te spelen, kan die los kopen. Zo kan je ook nog Wario, Luigi, Toad, Boo, Rosalina, Diddy Kong, Fire Mario en Tanooki Mario aan je collectie toevoegen.