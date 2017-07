Bethesda heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Wolfenstein II: The New Colossus. De nazi's hebben ook in de VS alle macht naar zich toegetrokken en dat betekent dat ze hun invloed ook laten gelden in de popcultuur. Typisch Amerikaanse tv-shows krijgen zo een nazi-Duits sausje over zich heen. Gelukkig hebben we nog tot eind oktober de tijd om ons Duits wat op te poetsen.