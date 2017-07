Warhammer: End Times - Vermintide heeft wat nieuwe, gratis DLC gekregen, speciaal voor hardcore gamers. Niet alleen zijn "super moeilijke" achievements toegevoegd, ook is er een nieuwe map, Trial of the Foolhardy. Die ligt echter verborgen in de game en je zal je best moeten doen om de map vrij te spelen. Je moet namelijk eerst de Wizard's Tower op hard uitspelen en daarna moet je deze stappen volgen. Wil je dat de nieuwe map in je game wordt opgeslagen, zodat je er altijd naar kan terugkeren, dan moet je de map in kwestie eerst uitspelen, wat blijkbaar niet zo makkelijk is. Gelukkig kan een vriend die de map heeft vrijgespeeld je uitnodigen, zodat je samen aan de slag kan.

Naast deze gratis DLC zijn ook nieuwe player skins toegevoegd en dat voor het eerst sinds de release van de game. Die kosten 2 dollar per stuk en kunnen in onderstaande video alvast bewonderd worden.