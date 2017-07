Capcom heeft een nieuw DLC-personage onthuld voor Street Fighter V. Abigail kennen we van Final Fight, de Double Dragon knock-off van Capcom. Hij voegt zich bij zijn vriend Hugo, eveneens een Mad Gear lid die al deel uitmaakt van het Street Fighter universum sinds Second Impact. Abigail verschijnt op 25 juli voor wie een Season Pass heeft, samen met de Metro City Bar arena. Hij is het vierde van zes geplande DLC-personages voor het tweede seizoen van Street Fighter V.