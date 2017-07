Bandai Namco heeft een nieuw DLC-personage voor Tekken 7 aangekondigd. Het gaat om Geese Howard, die we kennen van Fatal Fury, de Double Dragon knock-off van SNK. Het is tot nu toe nog maar het tweede gastpersonage voor Tekken 7. Een exacte releasedatum voor Geese is er nog niet, maar hij zou komende winter aan Tekken 7 worden toegevoegd.