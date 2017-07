Gravel is een nieuwe off-road racegame van ontwikkelaar Milestone, die al heel wat ervaring heeft met racegames. In een eerste dev diary wordt er getoond hoe met behulp van de Unreal Engine 4 een sprong voorwaarts wordt gemaakt op vlak van technologie, ten opzichte van de vorige games van de studio. De engine moet een flink aantal zaken verbeterd hebben voor de game, zoals in onderstaande beelden wordt uitgelegd. Gravel verschijnt volgend jaar op pc, PS4 en Xbox One.