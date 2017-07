Ontwikkelaar Arika heeft bekend gemaakt dat het werk maakt van een nieuwe fighting game voor PS4. Veel is er over de game nog niet gekend, zelfs nog geen naam, maar de ontwikkelaar heeft wel al een trailer vrijgegeven waarin we een aantal fighters te zien krijgen. De visuele stijl en de aanwezigheid van Skullomania doen ons wel vermoeden dat we hier te maken hebben met een nieuwe Street Fighter EX-game, aangezien Arika ook al verantwoordelijk is voor alle andere games in die reeks.