Hampus Bankler werkte ooit bij Rovio als een van de kernprogrammeurs voor Angry Birds 2, maar sinds hij de studio twee jaar geleden verliet, heeft hij in zijn eentje hard gewerkt aan zijn eigen droomgame. Die is nu zo goed als af en wordt op 27 juli gelanceerd via Steam. De game in kwestie is Sky Knights, een top-down 4v4 action game waarin je fighter hets bestuurt. Voor het spel haalde Bankler inspiratie bij films uit de jaren '80, rockmuziek en comics.