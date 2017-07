Tricky Towers van de Nederlandse ontwikkelaar Weirdbeard heeft de Indie Friends DLC gelanceerd. Die voegt personages uit Nuclear Throne, Awesomenauts, Octodad, Armello, Lethal League en Towerfall toe aan de game. Daarnaast werd ook bekend dat de game later dit jaar ook naar Xbox One komt, met een exclusieve singleplayer mode, die later ook wel zijn weg zal vinden naar PS4 en pc.