Op 4 augustus verschijnt The Fall of Oriath, de grootste uitbreiding die Path of Exile tot nu toe heeft ontvangen. De uitbreiding bevat zes nieuwe acts, nieuwe skill en support gems, items en verschillende verbeteringen aan de gameplay. Voorlopig gaat het enkel over de pc-versie. Op de Xbox One-versie van de game is het nog een tijdje wachten, maar die zou er snel moeten aankopen. Binnenkort gaat er alvast een gesloten bèta van start.