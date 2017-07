Sega heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Yakuza Kiwami, dat eind augustus verschijnt voor PS4. Yakuza Kiwami is een remake van de originele PS2-game en verschijnt op 29 augustus voor PS4. De remake is bedoeld om gamers in het Westen opnieuw warm te maken voor de reeks tegen de release van Yakuza 6 begin 2018.