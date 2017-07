Dragon's Dogma: Dark Arison, dat in 2013 als uitbreiding en re-release van de originele Dragon's Dogma game verscheen, wordt opgepoetst voor pc, PS4 en Xbox One. Die opgepoetste versie werd in mei al aangekondigd en nu heeft Capcom er een eerste gameplay trailer van vrijgegeven. In Japan verschijnt de nieuwe versie op 5 oktober, terwijl voor het Westen voorlopig "herfst 2017" gezegd wordt.