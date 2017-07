Eerder al was de onthullingstrailer van Call of Duty: WWII Zombies gelekt, maar dat was een onafgewerkte versie van de trailer die geen recht deed aan de finale versie ervan. Die finale versie is hieronder te bewonderen.

Over de Zombie mode van Call of Duty: WWII werd al even wat gezegd tijdens de initiƫle onthulling van de game. De Zombies mode zou gebaseerd zijn op historische feiten, al zal men daar natuurlijk wel al snel een loopje mee nemen. Alles draait om de (occulte) poging van de nazi's om aan het einde van de oorlog alsnog een onoverwinnelijk (zombie)leger op de been te krijgen. Wat dat betreft lijkt de Zombie mode qua setting mogelijk erg op de Nazi Zombie Army games.

Concreet zou Call of Duty: WWII Zombies spelers naar het winterse dorpje Bavarian in Mittelburg, Duitsland, brengen, waar ze trachten erg waardevolle kunst die gestolen werd weer in handen te krijgen. Wat ze echter niet weten, is dat het dorpje een duister geheim heeft. Al snel worden spelers geconfronteerd met een onoverwinnelijk nazileger van zombies dat op het punt staat op de wereld losgelaten te worden.