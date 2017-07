Er zijn weer drie nieuwe personages bevestigd voor Marvel vs. Capcom: Infinite. Het gaat om Spider-Man, Frank West en Nemesis. Een officiƫle trailer van hun onthulling is er nog niet, dus voorlopig moeten we het stellen met onderstaande off-screen footage. Het totaal aantal bevestigde personages voor het vechtspel staat nu op 29. In september kunnen we ermee aan de slag.

Off-screen footage of Marvel vs Capcom Infinite showing off Hagger, Spider-Man, Frank West... via https://t.co/0Eyuaipoal pic.twitter.com/uVS0JdweYD — Wario64 (@Wario64) July 20, 2017