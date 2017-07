In een nieuwe trailer van Injustice 2 krijgen we Starfire in actie te zien. Zij is duidelijk geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, en zelfs met handschoenen aan loop je het risico in de ruimte geknald te worden. Starfire maakt deel uit van het Fighter Pack 1, dat ook Red Hood en Sub Zero bevat, en verschijnt in augustus.