In een nieuwe trailer van Middle-Earth: Shadow of War wordt Shelob geïntroduceerd. Velen zullen haar waarschijnlijk enkel kennen als een reusachtige spin die je liever niet in het donker tegen het lijf loopt, maar blijkbaar heeft ze ook een menselijk kantje, wat haar mogelijk nog gevaarlijker maakt. Is ze een vriend of een vijand, en wat zijn haar ware intenties? Antwoorden op die vragen krijgen we waarschijnlijk pas in oktober, wanneer de game verschijnt vooc pc, PS4 en Xbox One.