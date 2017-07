Hydra Interactive laat weten dat zijn action-adventure game Upside Down Dimensions later deze week, op 28 juli, gelanceerd wordt via Steam Early Access. In de game wisselen spelers regelmatig tussen twee dimensies, elk met een eigen personage, terwijl ze trachten een demonenleger te verschalken. Naast puzzels en RPG-elementen biedt de game ook de nodige hack & slash gevechten.