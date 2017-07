Square Enix heeft Dia Horizon aangekondigd. Dat is de naam van een nieuw multimediaproject. Om te beginnen zal vanaf oktober een anime uitgezonden worden in Japan, maar daar blijft het niet bij. Ook een of meerdere games staan in het kader van het nieuwe project op de planning. Veel is daarover wel nog niet geweten. In de beschrijving van de officiƫle website vinden we wel al het woord "smartphone" terug, dus misschien is dat al een weggever.