De klassieke FMV-game Night Trap wordt opnieuw uitgebracht en hoewel aanvankelijk enkel een release voor PS4 en Xbox One bevestigd was, is nu ook een pc-release aangekondigd. Voor pc en PS4 verschijnt Night Trap: 25th Anniversary Edition op 15 augustus, terwijl voor de Xbox One-versie nog geen releasedatum bekend is.

In Night Trap is het je missie om een hoop meisjes te beschermen tegen vampieren. Over hen waken doe je met behulp van camera's, terwijl je de vampieren kan bestrijden met allerlei vallen.