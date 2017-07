Als je kleine kinderen hebt en je speelt een horrorgame, dan sluit je ze maar best op. Dat is de les die we kunnen trekken uit de ervaring van JurassicJunkie, die onlangs Outlast II aan het livestreamen was toen zijn dochtertje binnen kwam gewandeld zonder dat hij het wist. Het resultaat is vertederende jumpscare die eindigt met een "aaaaw" van het dochtertje wanneer ze haar vader knuffelt, alsof ze hem wil troosten en geruststellen dat alles wel goed komt. De clip werd via Twitch al 2 miljoen keer bekeken.