Er is nog eens een redelijk indrukwekkend Minecraft project opgedoken. Iemand heeft namelijk drie jaar lang gewerkt aan het één op één namaken van de Chernarus map van DayZ en Arma II. Het project begon in 2014 en viel wel enkele keren stil, maar in totaal spendeerde Criand naar schatting toch ongeveer 1800 uur aan het maken van de map. De map is qua grootte 15616 op 14720 blokken, wat zich laat vertalen naar 229,86 vierkante kilometer.

Hieronder een trailer van de map, terwijl je hier een dynamische versie kan terugvinden waarbij je zelf ook kan inzoomen. Binnen enkele maanden wil de maker ervan de map beschikbaar stellen via onder meer Planet Minecraft.