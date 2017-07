Via Steam Early Access is vorige week Foxhole gelanceerd, een MMORTS die elke speler de rol laat spelen van één soldaat in een groter geheel, om zo online oorlogje te spelen. Spelers vormen samen dus een leger, dat het tegen een ander leger opneemt in een voortdurende online strijd. Als leger zal je een basis moeten bouwen en voor resources moeten zorgen, en natuurlijk moet er ook effectief gevochten worden, waarbij je te voet of in een voertuig als een tank kan dienen.

Voorlopig zijn servers beperkt tot 120 spelers, maar de makers van de game denken dat hun technologie makkelijk nog veel meer spelers kan ondersteunen. De bedoeling is om uiteindelijk inderdaad honderden spelers tegen elkaar te laten strijden. Voorlopig echter begint men klein omdat men nog maar net gelanceerd is en alles stabiel wil houden, om het ook goed te kunnen opvolgen.