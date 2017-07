Escape from Tarkov, een "hyperrealistische survival FPS", heeft een nieuwe status bereikt in de ontwikkeling en daar hoort ook de lancering van een gesloten bèta bij. De bèta is beschikbaar voor wie een Early Access Package heeft. In de loop van komende week zou iedereen met zo'n package een e-mail met uitnodiging moeten hebben gekregen. Ook nieuwkomers kunnen met de bèta aan de slag, maar pas nadat spelers die eerder al een package hadden gekocht hun uitnodiging hebben gekregen. Bij de gesloten bèta horen ook enkele nieuwe regels. Zo is het nu toegelaten om de game te livestreamen en beeldmateriaal te verspreiden.