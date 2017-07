Toen ARK: Survival Evolved een hele tijd geleden aangekondigd werd, werd ook de belofte gedaan van een VR-component. Door de jaren heen echter zijn de plannen wat gewijzigd en inmiddels is die VR-component vervangen door ARK Park, een virtual reality spin-off met tower defence gameplay die je tegelijk ook meer informatief kennis laat maken met meer dan 100 wezens, waarvan de meeste min of meer historisch correct zouden zijn. ARK Park verschijnt later dit jaar voor Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR.