Gevangenissen komen er in alle vormen en maten, zeker in games. In The Escapists 2, waarin het je doel is om te ontsnappen uit de gevangenis, zal je in één van de levels moeten ontsnappen uit een gevangenis in de ruimte. Wij vragen ons vooral af wat je doet wanneer je ontsnapt bent, want in de ruimte valt er nu eenmaal niet zoveel te doen.