Comet Crash is al enkele jaren oud en nu komt ontwikkelaar Pelfast op de proppen met Comet Crash 2: The Kronkoid Wars. Dat is een RTS die op 8 augustus al zal verschijnen op PS4. De game springt in het oog vanwege zijn coöperatieve campagne en ditmaal is er ook sprake van online multiplayer, waarin je heel wat extraatjes kan vrijspelen om je troepen te versterken.