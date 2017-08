Ontwikkelaar Monster Games heeft in een dev diary wat meer info gegeven over racegame Nascar Heat 2. Daarin zal je niet enkel rondjes moeten rijden op een ovaal, want er zijn 29 verschillende tracks aanwezig. Daarnaast is het ook mogelijk om in splitscreen met vrienden aan de slag te gaan en dat in de drie grote Amerikaanse competities. Nascar Heat 2 komt op 12 september uit op Xbox One, PS4 en pc.