Vandaag worden de eerste twee episodes van de story mode van The Long Dark gelanceerd. Daarover berichtten we gisteren al, maar vandaag is er nog meer nieuws te melden. Er wordt namelijk ook een live-action film gebaseerd op de game gemaakt. Producer van dienst is Jeremy Bolt, die we kennen van de Resident Evil films. Verder is er nog niet veel bekend over de film, al is er wel al een teaser trailer vrijgegeven waar enkele grote namen aan gekoppeld zijn.

De teaser trailer werd ingesproken door Christopher Plummer (Beginners, Up, The Last Station), met Jared Pelletier (Inhuman Condition) als regisseur. Voor de film zelf is nog geen regisseur bekend, maar Raphael van Lierop, oprichter en creative director van ontwikkelaar Hinterland, zou alvast betrokken zijn voor de screenplay.