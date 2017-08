Shinobi Refle: Senran Kagura, de Senran Kagura game die er zit aan te komen voor de Nintendo Switch, zal dit jaar nog verschijnen in Japan, zo is aangekondigd. Over een Westerse release is nog niets bekend. Voorts zijn ook de eerste gameplaybeelden van het spel opgedoken, waaruit blijkt dat we de meisjes in de game weer gretig zullen kunnen betasten, al gaat het natuurlijk wel om verantwoorde aanrakingen, zoals in het kader van een dijmassage.