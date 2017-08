Eerder deze week heeft Arenanet de volgende Guild Wars 2-uitbreiding aangekondigd en onthuld. Guild Wars 2: Path of Fire is een direct vervolg op het derde seizoen van de Living World en zal ons naar de Crystal Desert brengen. In tegenstelling tot Heart of Thorns zal het spel vooral op content in plaats van features focussen en daardoor ook van een lichter prijskaartje voorzien zijn, namelijk €29.99 voor de basiseditie.

De uitbreiding zal vijf nieuwe maps introduceren, vier mounts als onderdeel van het Mastery-syteem en voor elk Profession een nieuwe Specialization toevoegen. In het weekend van 11-13 augustus kan iedereen een preview event bijwonen om een stukje van Path of Fire te spelen en op 22 september zal Guild Wars 2: Path of Fire officieel lanceren. In onderstaande video kan je alvast de volledige onthulling terugvinden.