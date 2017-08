Bij EA Sports hebben ze al langer het idee opgevat dat vrouwenteams ook hun plaats hebben in hun sportgames, wat al duidelijk werd bij FIFA 17. Nu krijgt ook NBA Live 18 met de teams uit de WNBA een aantal vrouwenteams toegevoegd. Daarbij kregen een aantal van de grootste sterren hoofdscans en werd er gewerkt met motion capturing om de animaties zo realistisch mogelijk te maken.

“We zijn ontzettend trots op deze revolutionaire samenwerking met de WNBA en de Women’s National Basketball Players Association (WNBPA)”, aldus NBA LIVE Executive Producer Sean O’Brien. “De WNBA is de thuisbasis van de meest ongelooflijke atleten ter wereld, en we hebben hard gewerkt om ze op een authentieke en zinnige manier in ons spel te integreren. Dit is slechts een voorproefje van wat we in petto hebben, en we kijken ernaar uit om in de toekomst met de divisie meer fantastische dingen te integreren in de franchise.”