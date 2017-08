Later deze maand verschijnt Uncharted: The Losy Legacy, een standalone uitbreiding voor Uncharted 4, maar dan met Chloe en Nadine in de hoofdrol. Girl power dus en dat brengt een eigen dynamiek met zich mee, waarover de ontwikkelaars het hebben in onderstaand dev diary. Ook wordt gesproken over wat de game anders doet dan eerdere games. Hoewel The Lost Legacy uiteraard vertrouwd zal aanvoelen, zijn er immers ook wat nieuwigheden, ook qua concept en presentatie. Hoewel het geen echte open-world game is, heeft men spelers deze keer blijkbaar wel meer vrijheid gegeven om zaken te verkennen, eerder dan een lineair pad van missies uit te tekenen. Die vrijheid combineert men met het verhaal en de cinematische stijl die we kennen van Uncharted.