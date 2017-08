Bethesda heeft wat uitleg gegeven over de nieuwe, uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden die The Evil Within 2 met zich zal meebrengen. Omdat de speelgebieden in de game veel groter en meer open zijn dan in de eerste game, krijgen spelers de mogelijkheid in meer verschillende stijlen te spelen. De ene speler zal bijvoorbeeld voor stealth opteren, terwijl de andere frontaal in de aanval wil gaan. Een nieuwe customisation en crafting systeem zorgt dat dat mogelijk is.

In The Evil Within 2 zullen twee upgrade resources beschikbaar zijn. Green Gel wordt gebruikt om Sebastian zelf en zijn abilities te upgraden. Zo kan je zijn levensmeter bijvoorbeeld uitbreiden, of hem sneller laten gaan wanneer hij gebukt door een level kruipt. Je kan hem ook nieuwe vaardigheden aanleren, zoals speciale aanvallen van om een hoek en vanuit cover, of de mogelijkheid om tijdelijk de schade te vergroten bij elke kogel de je afvuurt. Wapenonderdelen dan weer worden gebruikt om je gear aan te passen, bijvoorbeeld voor sterkere melee aanvallen of om je wapen stabieler te maken.

The Evil Within 2 verschijnt op 13 oktober voor pc, PS4 en Xbox One. Net op tijd dus voor Halloween.