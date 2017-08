Creatievelingen leven zich helemaal uit in Planet Coaster. Zo kregen we eerder al knappe rollercoasters gebaseerd op TRON en de Death Star battle te zien, en nu is ook de James Bond film Moonraker omgetoverd in een virtuele attractie. Je hoeft de film zelfs niet gezien te hebben om het resultaat te waarderen. Wie deze rit zelf wil downloaden, kan dat trouwens hier.