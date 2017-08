Afgelopen weekend werd tijdens een speciale livestream Dragon Quest Builders 2 aangekondigd. De game zal in de lijn liggen van de eerste game, wat dus een mix betekent van RPG quests en het verzamelen van resources zodat je zaken kan bouwen om de wereld te bevrijden van het kwade. Nieuw is dat er nu een volwaardige co-op aanwezig zou zijn. In Japan verschijnt de game in oktober voor PS4 en Nintendo Switch. Over een Westerse release is nog niets bekend.

Hieronder wat gameplay van Dragon Quest Builders 2, maar het betreft een onofficiƫle opname van de livestream, dus de kwaliteit is niet optimaal.