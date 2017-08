Vanaf 29 augustus is Surf World Series beschikbaar op PS4 en een dagje later is dat ook het geval op pc en Xbox One. Zoals de titel het zegt, zal je in Surf World Series lekker mogen surfen, terwijl je natuurlijk ook flink wat tricks uitvoert. De perfecte zomergame dus. Ben je daar nog niet zo zeker van, dan kan je vanaf nu ook aan de slag met de demo van het spel.