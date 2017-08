Vijf aparte indie-ontwikkelaars hebben zich samen achter de game UFO 50 gezet. Nu ja, eigenlijk gaat het over in totaal 50 games die zijn ontwikkeld door de ontwikkelaars achter Spelunky, Downwell, Time Barons, Skorpulac en Madhouse. De games zouden volgens de ontwikkelaars allemaal de lengte hebben van games uit het 8-bit tijdperk en zijn enkel met elkaar verbonden door het gebruikte kleurenpalet. Er is ook een klein achterliggend verhaaltje, dat alle games zijn ontwikkeld door een obscure ontwikkelaar uit de jaren '80.

De games zijn verdeeld over een flink aantal verschillende genres en ongeveer een derde beschikt ook over een multiplayer. De compilatie komt al zeker volgend jaar uit voor pc, maar mogelijk volgen er ook andere platformen. Fans van 8-bit games moeten UFO 50 zeker en vast in de gaten houden.